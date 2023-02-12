الرئيس السيسى يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس السيسي خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

كما أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات، من كبار مسئولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.