الأهم في الشرق الأوسط... كل ما تريد معرفته عن مؤتمر "إيجبس 2023"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ورحب الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، قائلا: "أرحب بكم جميعا.. أهلا وسهلا بكم في مصر.. وفى النسخة السادسة للمؤتمر.. وأتمني لكم التوفيق".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"

- معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، الحدث الأهم بمنطقة شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط إذ يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم.

- يحرص على حضوره نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة.

- يبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

- تقام فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار (شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

- يستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً.

- يتضمن المعرض 12 جناحا دوليًا وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية.

- تتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا.

- من أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.