حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة 15 يومًا

أمرت الجهات المختصة، بتجديد حبس متهم بغسل 10 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.

وأكدت التحريات الأمنية، قيام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبًا.