الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بإدارة مصنع دون ترخيص في القطامية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم في قضية إدارة مصنع غير مرخص بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مدير مصنع منتجات لفقدان الوزن مقيم بمنطقة القطامية بالقاهرة تخصص نشاطه في إدارة المصنع دون ترخيص، واستغلاله في تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن دون تصريح من الجهات المختصة مُستخدما في ذلك خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مخالفا للقانون غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد بيعها بالأسواق من أجل تحقيق الأرباح.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته 100 كيلوجرام كالسيوم كربونات، و50 كيلوجرام مورنجا، و75 كيلوجرام كاكاو، و4 جوالات بودرة لفقدان وزن، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن بقصد البيع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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