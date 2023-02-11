إغلاق عدة طرق فى إسرائيل بسبب الاحتجاجات ضد نتنياهو

قرر جهاز الشرطة في إسرائيل إغلاق عدة طرق أمام حركة المرور، نظرًا للتظاهرات التي سيتم تنظيمها للاحتجاج على الاصلاحات القضائية التي ينوي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تنفيذها.

وتستعد قوات الشرطة الإسرائيلية للمظاهرة المقرر تنظيمها في تل أبيب، مساء اليوم، حيث أعلنت عن احتمال وجود ازدحام مروري كثيف نتيجة إغلاق الطرق في المدينة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت: "استعدادا للمظاهرة في تل أبيب ضد الاصلاحات القانونية، سيتم إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة مرور السيارات، وقد يكون هناك ازدحام مروري كثيف في جميع أنحاء المدينة".

وتابعت: "تم الإبلاغ عن أنه لن يسمح للمركبات بمغادرة مواقف السيارات في الشوارع، كما يجب استخدام طرق بديلة والاطلاع على أماكن حواجز الطرق".

وأعلنت المعارضة الإسرائيلية، وأنصارها، في وقت سابق، رفضها التام لأية إصلاحات ينوي نتنياهو إدخالها على النظام القضائي، ودعوا إلى تنظيم تظاهرات ضخمة ضده.