دراسة توضح طرق معرفة فرص الإصابة بالصلع عند الرجال

اكتشف العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصلع إذا كانت أصابعهم أطول من السبابة.

ووفقًا لموقع the sun الدراسة توضح أن الطول الإضافي في اليد اليمنى مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصلع الذكوري بمقدار ستة أضعاف.

وأضافت الدراسة: لدى الرجال البريطانيين البيض فرصة بنسبة 50 في المائة لفقدان شعرهم في الأربعينيات من العمر و80 % في سن الثمانين.

يعتقد الخبراء أنه قد يكون علامة على ارتفاع هرمون التستوستيرون، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليص بصيلات الشعر، وربما يكون قد بدأ في الرحم.

قاست الدراسة أيدي 240 رجلاً تزيد أعمارهم عن 37 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالثعلبة الأندروجينية - المعروفة باسم الصلع الذكوري النمطي.

قال الباحث الرئيسي الدكتور تشينغ يينغ وو ، من جامعة كاوهسيونغ الطبية في تايوان: "وجدت دراستنا أنه كلما انخفض الرقم الثاني الأيمن إلى نسبة الرقم الرابع، زاد خطر الإصابة بالثعلبة."

لدى الرجال البريطانيين البيض فرصة بنسبة 50 في المائة لفقدان شعرهم في الأربعينيات من العمر و 80 في المائة في سن الثمانين.

ووجد العلماء أن تناول المشروبات الشعبية كل يوم يمكن أن يسرع من تساقط شعر الرجل.

ويقول الخبراء إن إصبع الخاتم الأكبر يمكن أن يكون أيضًا علامة على التعرض العالي لهرمون التستوستيرون في الرحم، كما يمكن أن يكون لمستويات الهرمون الجنسي الممتص قبل الولادة تأثير على صحة القلب وعدد الحيوانات المنوية وفرص التوحد - بالإضافة إلى نمو بصيلات الشعر.

يذكر أن هناك العديد من أسباب تساقط الشعر (الثعلبة) ، بما في ذلك الوراثة ، والتغيرات الهرمونية ، والحالات الطبية ، أو الشيخوخة. الرجال أكثر عرضة لتساقط الشعر على رؤوسهم من النساء.

بشكل عام ، يشير الصلع إلى تساقط الشعر المفرط في فروة رأسك. يعتبر تساقط الشعر الوراثي مع تقدم العمر السبب الأكثر شيوعًا للصلع، وفقًا لدراسة حديثة ، يرتبط شرب المشروبات المحلاة بالسكر بتساقط الشعر عند الرجال، تشمل هذه المشروبات العصائر المحلاة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والحليب المحلى والشاي والقهوة.