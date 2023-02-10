«صيدلة سوهاج» تختتم مؤتمرها «خطوة على الطريق» بنسخته الـ 15

اختتمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج فعاليات مؤتمر "خطوة على الطريق" بنسخته الخامسة عشر، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة ٩ جامعات مصرية.

وذلك بحضور كلاً من الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة EPSF-SOHAG، وفادي مجدي مسئول الإعلام والمطبوعات بمنطقة الشرق الأوسط بالإتحاد العالمي لطلاب كلية الصيدلة، والصيدلانية ندى أحمد عزيز رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وكيرلس مجدي رئيس قسم التسويق بمكتب الاتحاد المصري، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أهمية ودور قطاع الصيدلة في تحسين المنظومة الصحية في المجتمع، موضحاً أن مثل هذه المؤتمرات تعد ملتقى متميز للطلاب من مختلف الجامعات المصرية، والذي ينتج عنه تبادل المعارف الخبرات العملية والعلمية، والتي لها قدر هائل من الأهمية في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وأوضح الدكتور علام عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية، أن المؤتمر استضافته الجامعة للمرة الرابعة على التوالي، نظراً لأهميته ودوره التنويري التثقيفي والتعليمي للطلاب، موضحاً أن المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث والموضوعات الهامة ومنها الذكاء الاصطناعي، وكيفية استغلاله في الكشف المبكر عن الأمراض وتوقعها قبل حدوثها وكيفية التعامل معها.

ووجه الدكتور محمود الأمير الشكر لإدارة الجامعة على دعمها الدائم والمستمر لإنجاح مثل هذه المؤتمرات العلمية وخروجها بالشكل اللائق باسم الجامعة، كما وجه الشكر أيضاً لجميع المشاركين من الطلاب من مختلف الجامعات، معرباً عن سعادته بالأفكار والمقترحات التي تم طرحها من قبل الطلاب، والتعرف على كل ماهو جديد في سوق العمل الصيدلي.

وأعرب فادي مجدي عن سعادته بتنظيم جامعة سوهاج لهذا المؤتمر المتميز، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الأتحاد العالمي لطلاب كليات الصيدلة (IPSF).

وأشارت الصيدلانية ندى عزيز إلى أن ختام المؤتمر شهد أيضاً تنظيم عدد من المسابقات الفنية، حيث حصد الطالب أسامة عماد المركز الأول في مسابقة الغناء، وفازت الطالبة مريم محمد مصطفى بالمركز الثاني في موهبة الرسم، وحصلت الطالبة سما ناصر بالمركز الثالث فى موهبتي الغناء والرسم.

وأضاف كيرلس ماهر أنه في ختام المؤتمر تم عقد ٣ محاضرات عن التسويق البصري، حاضر بها الدكتور باسم نشأت، ومحاضرة عن اختيار مجالك المهني حاضر بها الدكتور أحمد أبو الحسن، وأخرى عن التغذية، حاضر بها الدكتور محمد بلتك.