الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: «سايلو فوودز» يحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القيم بالبرلمان، جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في إقامة المشروعات القومية والتنموية وافتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والذي يأتي كمحاولة جادة لتحقيق التوازن المأمول فى الأسعار بالأسواق.

وأكد النائب نادر الخبيري، على أن الرئيس السيسي أبدى حرصه الشديد على  طمأنة المصريين، والتأكيد على أن الدولة لديها الكثير من الحلول التي تمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية العالمية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لنحو 6 أشهر، رغم الأعباء المالية الكبيرة.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس أهمية دور القطاع الخاص  فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي فى الدولة وخطة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف النائب أن حديث الرئيس كان به الكثير من المكاشفة والمصارحة، حيث أكد على أهمية أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول في مواجهة أية محاولات تسعى لإثارة الفتن، والشائعات التى يسعى إليها أعداء الأوطان، مشيرا إلى أهمية تركيز المواطن، على العمل والاجتهاد، وصولا لأهم مراحل البناء وليس الهدم، بالإضافة إلى دور المواطن، في مواجهة جشع التجار.

النائب نادر الخبيري مصنع سايلو فودز المخزون الاستراتيجي حديث الرئيس مجلس النواب

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