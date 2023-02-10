أبرزها تسونامى المحيط الهندى.. أكبر الكوارث الطبيعية فى القرن الـ21 (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، تقريرًا عن أكبر الكوارث الطبيعية في القرن الحادي والعشرين.

أكبر الكوارث الطبيعية في القرن الحادي والعشرين:

- تسونامي المحيط الهندي 2004: أسفر عن مقتل نحو 230 ألف شخص.

- إعصار ميانمار 2008: أودى بحياة 140 ألف شخص وأضر بـ2.4 مليون.

- زلزال هايتي عام 2010: أودى بحياة نحو 316 ألف شخص.

- زلزال إندونيسيا 2018: أحدث تسونامي ووفاة أكثر من 4300 شخص.

- زلزال الصين 2008: أودى بحياة حوالي 87600 شخص.

- إعصار كاترينا 2005: تسبب في سيول ومقتل حوالي 1800 شخص.

- زلزال الهند 2001: أسفر عن مقتل 14 ألف شخص.

- زلزال باكستان 2005: أسفر عن مقتل 73 ألف شخص و1244 بكشمير.