الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أجواء باردة وفرص أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا، السبت، مشيرة إلى أن طقس الغد يشهد أجواءً باردة في الصباح الباكر، مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلة على شمال الصعيد، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء، دافئة على جنوب الصعيد، باردة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس الغد فرص أمطار خفيفة مساء، قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 11 فبراير 2023

القاهرة الكبرى:

تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب الصعيد:

تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

 السواحل الشمالية:

تسجل الدرجة العظمى 15 والصغرى 10.

 جنوب سيناء:

تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

شمال الصعيد:

تسجل الدرجة العظمى 19 والصغرى 07.

الوجه البحري:

تسجل الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

الطقس حالة الطقس الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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