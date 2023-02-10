الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جيسيكا ميريل تتعقب «أصول النظرية الأدبية الروسية» في كتابها الجديد

جيسيكا ميريل أستاذ
جيسيكا ميريل أستاذ اللغات والآداب السلافية

تتعقب الباحثة جيسيكا ميريل، أستاذ اللغات والآداب السلافية في جامعة كاليفورنيا، في كتابها الجديد "أصول النظرية الأدبية الروسية" أثر ظهور الشكلانية الروسية على النظرية الأدبية الحديثة عبر إعادة التفكير في مفهوم الشكل الأدبي من الناحية الثقافية والتاريخية.

تقدم ميريل إعادة بناء جديدة للسياق الفكري الذي مكّن من ظهور الشكلانية في أوائل القرن العشرين، بالنظر في النموذج اللغوي الذي دفع نحوها إي إطار التفكير في اللغة والأدب والفولكلور، ارتكازًا على قناعة بأن التقليد اللفظي واللغوي لا ينفصل عن التاريخ الثقافي، لتعيد في كتابها بناء النظريات الشكلية التي توضح من خلالها أن الشكل الأدبي دائمًا هو نتاج علم النفس البشري والتاريخ الثقافي. 

تضم ميريل في كتابها نظريات أدبية مبكرة حول هذا النموذج اللغوي لتكشف عن المسارات المهجورة في تاريخ الأفكار المستبعدة من قبل التفسيرات البنيوية وما بعد البنيوية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية.

توضح ميريل أنها كتبت هذا الكتاب في ظل حالة سائدة توصف أحيانًا بأنها ما بعد النظرية، فهناك وفرة من العمل النظري المعقد، ولكن لا يوجد نموذج نظري واحد قوي للبحث، فبدأت في دراسة الشكلانية الروسية بوصفها إحدى جوانب  الحداثة الروسية وشرق أوروبا الوسطى، محاولة الوقوف على تاريخها الذي يمكن أن يقدم فهما للحالة النظرية اليوم. 

وتتابع: كتبت الكتاب لأقدم فهمًا تاريخيًا للآخرين في مجال الدراسات الأدبية. أزعم في الكتاب أن السياق التاريخي الفكري للنظرية لا يوضح فقط من أين تأتي النظرية الأدبية، ولكنه يسمح بإعادة تفسير النظريات نفسها، بحيث يمكن أن تكون مصدرًا للعمل النظري الجديد. 

وتشير ميريل إلى أن الفكرة القائلة إن الشكلانية الروسية هي نقطة البداية للنظرية الأدبية الحديثة مقبولة على نطاق واسع، إذ تكتسب هذه المكانة لكونها نقطة البداية التاريخية للأفكار التي بلغت ذروتها في البنيوية الفرنسية ثم ما بعد البنيوية والتفكيك، لافتة إلى أن الكتاب محاولة لرصد التطور من الشكلانية الروسية إلى البنيوية وما بعدها في النظرية الأدبية.

كتاب جديد النظرية الأدبية الشكلانية الروسية البنيوية ما بعد البنيوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

3 مرات فى 6 أشهر.. تفاصيل سرقة كسارة مشروع فوسفات الصحراء الشرقية (مستندات)

الأهلى فى المونديال| كولر: درسنا فلامنجو جيدًا.. والفريق جاهز للمباراة

بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية بمشاركة أسر الشهداء في مديرية أمن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا