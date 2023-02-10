الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 جزارين ذبحوا خارج المجازر الحكومية بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر، بالاشتراك مع الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بالنوبارية أسفرت عن ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مطعم لاستخدامه لحوم مفرومة مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة  المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المحاسب محمد عابدين مدير الإدارة وبالإشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

حيث تحرير عدد 16 محضر نقص وزن الرغيف، وضبط 2 طن أرز بأحد مراكز تعبئة مواد غذائية وذلك لامتناعه عن البيع، وضبط كمية قدرها 75 كجم لحوم مختلفه الأنواع وجميعها غير صالحة للأستهلاك الادمي.

وضبط عدد 40 علبه كريم كراميل وجميعها منتهيه الصلاحية، وضبط مصنع ملابس بدون ترخيص، وضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التجارة الإجراءات القانونية استهلاك الأدمي العرض على النيابة العامة السلع مجهولة المصدر بالنوبارية خارج المجازر الحكومية

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وائل لطفي

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