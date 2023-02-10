الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل العثور على جثمان شاب في أرضٍ زراعية بالإسماعيلية

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على جثة شاب داخل ارض زراعية في نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وكان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًَا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وجود وجود جُثمان لشاب مُلقى داخل الأراضي الزراعية.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ بوادي الملاك في مزارع عزبة العرب أمام مدرسة عايد.

وتم العثور على جثة شاب يُدعى "محمد محمود سالم عبدالعال" يبلغ من العمر 16 عامًا مقيم بالصالحية الجديدة وبه جروح قطعية عميقة متفرقة بفروة الرأس، يُشتبه أنها ناتجة من آلة حادة.

وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ، تحت تصرف الجهات المختصة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق.

 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»
 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»
 أعمال إصلاح انفجار «خط مازوت»

وبالتنسيق بين الجهات المذكورة تم عمل نفق استكشافي تحت الخط لاستبيان وجود كابلات من عدمه، ورفع الماسورة المتهالكة لاستبدالها بأخرى جديدة بطول ١٢ مترًا على نفقة شركة البترول.

وتقوم شركة أنابيب البترول برفع ناتج الحفر وأعمال الصيانة وإصلاح أي ضرر أحاط بشبكات المرافق بالمنطقة وأعمال إعادة الشيء لأصله على نفقتها الخاصة.

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