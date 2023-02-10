الأحكام في أسبوع.. تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف ورفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة “حدث في أسبوع”.

المحكمة تقول كلمتها الأخيرة.. تأييد إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

رفضت محكمة النقض طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للمواد الغذائية، من قوائم الإرهابيين.

إدراج «وجدي غنيم» و4 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج 5 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية.

جاء القرار بناء على الطلب رقم 1 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بشأن إدراج 5 متهمين.

والمتهمون هم: رضد محمد الصاوى وأحمد مصطفى المغير ووجدى عبدالحميد محمد غنيم وهانى سيد وعبدالرحمن عز إمام على القائمة الرسمية للإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانونين رقمى 11 لسنة 2017 و14 لسنة 2020.

إعدام ومؤبد.. تعرف على أحكام 22 متهماً في «داعش العمرانية»

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، الحكم على 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «داعش العمرانية».

عاقبت المحكمة متهماً بالإعدام شنقاً و11 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين وبراءة 4.

«قتلها وبلغ أختها».. الإعدام لعامل مزق جسد زوجته بقطعة زجاج بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية.

عاشرها بالإكراه.. إعدام عامل تسبب في حمل ابنة زوجته سفاحًا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام عامل؛ لاتهامه بالتعدى على ابنة زوجته فى غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص.

إعدام ربة منزل وعاطل فى قتل وسرقة شخص بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف إحالة أوراق سيدة وعاطل، للمفتي؛ للبت في إعدامهم في قتل وسرقة شاب بالإكراه.

المشدد 15 عامًا لقاتل شقيقته في عيد الفطر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

عدم جواز طعن مرتضى منصور على تغريمه فى سب «مجدي خليل»

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض، الأربعاء، بعدم جواز الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح مجدي خليل.

كما قضت المحكمة بمصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا.

تغريم مرتضى منصور فى سب عبدالناصر زيدان

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض، اليوم الأربعاء، بعدم جواز الطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح عبدالناصر زيدان.

كما قضت بمصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا.

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه فى سب ممدوح عباس

قضت الدائرة الـ13 بمحكمة جنح النقض، بعدم جواز الطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح ممدوح عباس.

كما قضت محكمة النقض بمصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لها.

براءة سما المصري من سب وقذف ابنة مرتضى منصور

قضت استئناف المحكمة الاقتصادية، ببراءة سما المصري في سب وقذف أميرة مرتضى منصور، ابنة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضه، وتأييد قرار المحكمة السابق بعدم جواز نَظَر الجُنحة لسابقة الفصل فيها.

كانت المحكمة الاقتصادية برأت الراقصة الاستعراضية سما المصري، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في آخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.