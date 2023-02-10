التحريات في مصرع شاب بمشاجرة: أصيب بنزيف داخلي إثر ضربة على رأسه

كشفت تحريات رجال مباحث المرج تفاصيل مصرع شاب أثناء مشاجرة مع آخر بالشارع، كانت البداية بنشوب مشادة كلامية بين شابين تطورت إلى تشاجر بين الطرفين، وتدخل الأهالي وأوقفوا المشاجرة بين الطرفين، وتوجه كل منهما إلى منزله.

وقبل أن يصل أحد طرفي المشاجرة إلى منزله، شعر بحالة إعياء شديد وطلب من الواقفين حوله نقله إلى المستشفى، ليقوموا على الفور بحمله والتوجه به إلى مستشفى السلام وبعد نقله بدقائق قليلة، وحاول الفريق الطبي إنقاذه بعد أن جرى تشخيصه بأنه يعاني نزيف في المخ، ولكن لم يمر سوى دقائق قليلة على تواجده داخل المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بالضربات التي تلقاها على رأسه والتي تسببت له في نزيف داخل المخ

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كما تجرى جهات التحقيقات تحقيقاتها فى الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المشاجرة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار طرفي المشاجرة.