البنك الدولى يعلن تقديم مساعدة بقيمة 1.78 مليار دولار لتركيا

أعلن البنك الدولي، الخميس، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزّها وسوريا المجاورة وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة".

وأعلنت الخارجية الأمريكية إرسال مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

وأعلنت وسائل إعلام محلية سورية وتركية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلدين لـ 21 ألف قتيل.

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا إلى 17134 قتيلًا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، عن وصول عدد قتلى الزلزال المدمر والمصابين إلى 63 ألفا، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت السلطات التركية، الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ حدوث الزلزال المدمر.

من ناحية أخرى، أعلنت تركيا أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، وصول عدد قتلى الزلزال المدمر إلى والمصابين إلى 63 ألف، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بسبب وُجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت السلطات التركية، أمس الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر.

ومن ناحية أخرى أعلنت تركيا، أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.