الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تعقد اجتماعها السادس

المجموعة الثانية
المجموعة الثانية

نظمت المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بالإسماعيلية،  اجتماعها السادس، مساء  الخميس، استعدادًا لاستضافة منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، لخوض مبارياتهم بإستاد هيئة قناة السويس بداية من 20 فبراير الحالي.

 

وكان محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بالإسماعيلية والنائب محمد سامي والمنسق العام محمد غنيم التقوا رؤساء اللجان وشباب المتطوعين داخل ستاد هيئة قناة السويس الجديد لاستكمال عقد الدورات التدريبية التي تحولت من النظرية للعملية لشرح كيفية التعامل مع هذا الحدث بما يلق بسمعة ومكانة مصر وريادتها القارية في لعبة كرة القدم.

 

قال محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20سنة للشباب بالإسماعيلية: إنه تم الإنتهاء من توزيع المتطوعين علي اللجان المختلفة حسب تخصصاتهم وقدراتهم للقيام بالواجبات المطلوبة من على أكمل وجه.

 

وأضاف "شيحة" أن شباب المتطوعين الذين تم اختيارهم لديهم إدراك بأهمية العمل الوطني للتحضير لاستقبال مصر للبطولة القارية المصغرة بالشكل اللائق كونها أصبحت محط أنظار جميع دول العالم.

 

وأوضح" شيحة" أنه يتقدم بالشكر للدكتور ناصر مندو رئيس جامعة قناة السويس لحرصه على استضافة الاجتماعات التمهيدية لمجموعة الإسماعيلية داخل صرحه التعليمي الكبير من منطلق أهمية الحدث القاري.

 

وأكد "شيحة" أن مجموعة الإسماعيلية بدأت الإعداد والتنظيم المبكر لاستضافة المنتخبات الأربعة الكونغو وأوندا وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان وتجهيز أماكن الإقامة والإعاشة وملاعب التدريب.

 

وتابع  "شيحة" أن منتخب جنوب السودان وصل للإسماعيلية ودخل معسكرًا مغلقًا ويلعب وديًا غدًا مع نظيره المصري بإستاد الكلية الحربية بالقاهرة تمام الساعة الثالثة  عصرًا.

 

تجدر الإشارة إلي أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر تضم ثلاث مجموعات الأولى تقام مبارياتها بالقاهرة والثانية بالإسماعيلية والثالثة بالأسكندرية وسبق أن توجنا باللقب المصغر 4 مرات 1981 و1991 و2003 و2013 والوصافة 2005 والبرونزية 1993 و2001 و2011 ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التارخيين للمسابقة بعدد 7 ألقاب يليه مصر وغانا 4مرات.

1991 20 فبراير اجتماعها اجتماعات استاد هيئة قناة السويس استضاف اجتماعات ا استضافة

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