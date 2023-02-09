الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية للشباب «مصر 2023»

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة المنظمة

اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، برئاسة جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم  البطولة، التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الحالي حتى 11 مارس المقبل.

حضر الاجتماع اللواء محمد حلمي مشهور والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، والدكتور هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية ومحمد زاهر المدير المالي.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الرياضة ، وهم كل من محمد كردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وعبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمود عزمي مدير الشؤون القانونية، وأحمد جمعة وعبد الأول محمد معاونا الوزير لشؤون البطولة، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والتعليم المدني، ومحمد الجزار مدير عام الشؤون المالية، وشاكر عبد الحليم "الشؤون المالية" وأحمد حمدي عزمي مدير عام المنتخبات القومية.

حرص جمال علام في بداية الاجتماع على تقديم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه واهتمامه الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع اسم ومكانة الدولة المصرية.

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين، وتواجد في الاجتماع عمر الهواري مسؤول المتطوعين في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

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