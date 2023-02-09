الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يستعرض مستجدات مشروع المسار الناقل لـ«صرف الحمام»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تواصل الحكومة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة في ظل زيادة الاستهلاك وثبات الحصة المتاحة، ومنها مشروعات معالجة المياه والصرف الزراعى من خلال إنشاء عدد من المحطات الكبرى ومنها المحسمة والحمام

وعقد د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الخميس، اجتماعًا لمتابعة تقدم العمل في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للاراضى المنزرعة.

كما استعرض وزير الري، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ مشروعات مجال معالجة وتدوير المياه التى تتم حالياً، منها مشروع محطة معالجة المياه فى بحر البقر بطاقة تبلغ 5.60 مليون متر مكعب يومياً من المياه، لتوفير مياه الرى اللازمة للاراضى المنزرعة في شمال سيناء إضافة إلى محطة مياه المحسمة بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يومياً لرى الأراضى شرق قناة السويس.

كذلك، استعرض الوزير الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يتضمن 12 محطة، وذلك بنسبة تنفيذ 46%، بهدف توصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.58  مليون متر مكعب من المياه يومياً بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه.

توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة

أوضح وزير الري أن المشروعات القومية المنفذة تستهدف توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة، لافتًا إلى أن مشروعات معالجة المياه المنفذة تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وذلك اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

وزير الموارد المائية والري 

وعقد الاجتماع بحضور محمد صالح، الوكيل الدائم للوزارة وعلى منوفى، رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير والمهندسة سلوى عبد الغنى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى.

وحضر الاجتماع، المهندس ابراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية ومسعد منصور رئيس الإدارة المركزية لمشروعات التوسع والمهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة والمهندس محمد عثمان مدير عام ري النوبارية والمهندس تامر شرف مدير عام رى النصر، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

60 مليار جنيه الاحتياجات المائية الحكومة المصرية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الصرف الزراعي المسار الناقل لمياه الصرف توفير مياه الري شرق قناة السويس

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