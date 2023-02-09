الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم فقط

امتحانات
امتحانات

يترقب الطلاب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسيوط، ويكثر التساؤل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بالإسم فقط عبر “جوجل”، تزامنًا مع إعلان عدد كبير من المحافظات عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالإسم فقط

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالإسم فقط، أو من خلال رقم الجلوس.

واقترب موعد الفصل الدراسي الثاني بعام 2023 والمقرر أن سيكون في يوم السبت المقبل الموافق 11 من فبراير 2023، ومن المفترض أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اعتمادها من محافظ أسيوط، لذلك فبإمكان الطلاب استخراجها طبقا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رابط نتائج  الشهادة الإعدادية 2023 أسيوط

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عدد من الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من خلال اللواء عصام سعد، بصفته محافظ أسيوط وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يتاح الحصول عليها طبقا للخطوات التالية:-

  1. الذهاب إلى الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط من هنا.
  2. بعدها القيام بإدخال رقم الجلوس وجميع المعلومات الخاصة بالطالب.
  3. التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.
  4. وفي النهاية يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب.
  5. ويمكن القيام بطباعة النتيجة فور اعتمادها وإظهارها على الموقع.

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ووفرت مديرية التربية والتعليم في أسيوط، الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس والاسم من خلال المدرسة التابع لها الطالب وذلك في اليوم التالي من الوقت المحدد لإعلان النتيجة رسمية من خلال الموقع الرسمي أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط، وذلك إضافة إلى أن هذا شئ سهل بدرجة كبير على الطلاب معرفة مواقفهم المختلفة من خلال النتيجة عقب اعتمادها وما إذا كان هناك أي فرصة لتقديم التظلم أما لا، حيث أن كانت المديرية بمحافظة أسيوط حريصة على إيصال جميع مستحقات الطلب إليه بدون تقصير.

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وائل لطفي

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