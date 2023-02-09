رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

شغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023، للاستعداد لبدء الترم الثاني، حيث اعتمدت النتيجة في عدد من المحافظات ومن أبرزها محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ومطروح والشرقية وغيرهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة أسيوط، مع قرب بدء الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر له يوم السبت القادم الموافق 11 فبراير الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسيوط

ومن المنتظر أن يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول 2022/2023، بالموقع الرسمي بمحافظة أسيوط، عقب الاعتماد الرسمي لها من خلال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قريبا، وننشر لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسيوط.

اضغط على “الرابط الرسمي لمحافظة أسيوط” من هنا. ادخل “رقم جلوس” الطالب وجميع البيانات المطلوبة. اضغط على “عرض النتيجة”.

كما أنه يتم السماح لكافة الطلاب بالاستعلام عن كافة نتائج الشهادة الإعدادية من خلال الاسم ورقم الجلوس، عبر المدرسة التابع لها الطالب، ويكون ذلك باليوم التالي من الإعلان الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول 2022/2023 بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضا:

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الدستور برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 أسيوط

وخاض الامتحانات في أسيوط عدد 79 ألفًا 820 طالبًا وطالبة، موزعين على حوالي عدد 416 لجنة، في مختلف الإدارات التعليمية التي تتبع لها لمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط.

ويرجع تأخر محافظة أسيوط بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لرغبة مديرية التربية والتعليم في المحافظة، إلى الهدوء والتأني بعمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، منعًا لظلم الطلاب، ولكي يحصل كل طالب على حقه ويكون بشكل كامل.