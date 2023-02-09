«ماركا»: حسين الشحات كان «كابوسا» لريال مدريد في مونديال الأندية

أشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "مولاي عبد الله"، في الرباط بالمغرب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة 42 من زمن المباراة، بعد استغلال خطأ محمود متولي في إبعاد الكرة، قبل أن يُسجل فالفيردي الهدف الثاني، ثم نجح علي معلول في تسجيل هدف الأهلي الوحيد، ولكنه لم يكن كافيًا حيث لاعبو ريال مدريد هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق رودريجو وأريباس.

«ماركا» تُشيد بقدرات حسين الشحات أمام ريال مدريد في مونديال الأندية

وأكدت صحيفة «ماركا» في تقريرها، أن كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عانت كثيرًا أمام لاعبي الأهلي، ولم يحققوا فوزًا سهلًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا عانى كثيرًا في مركز الظهير الأيسر أمام كل من حسين الشحات ومحمد هاني.

وكتبت الصحيفة في تقريرها، كامافينجا عانى كثيرًا أمام حسين الشحات، الذي كان بمثابة "كابوس" بالنسبة له.

وأضافت الصحيفة، أن كامافينجا تسبب في ركلة جزاء بعد خطأ دفاعي معتاد أمام الشحات ومحمد هاني، وكاد أن يُكلّف الفريق هدف ثانٍ بعد 5 دقائق، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي كان جيدًا في الهجوم، ولكنه لم ينجح دفاعيًا أمام الشحات.

بينما انتقدت الصحيفة الأداء المتواضع الذي قدمه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، حيث فشل في التصدي لهدف الأهلي الوحيد الذي جاء عن طريق علي معلول.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن روديجر لم يقدم أداءً قويًا أمام الأهلي في منطقة جزاء ريال مدريد، ليمنح الفريق المصري فرصة أن يكون خطيرًا للغاية، مُشددة أنه لولا تألق لونين وباقي لاعبي ريال مدريد، كان الأهلي سيسجل أهدافًا مبكرة.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالحديث عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي رأي معاناة حقيقية أمام الأهلي، ولكن لم يكن بمقدوره فعل شيء، في ظل غياب العديد من نجوم الفريق؛ بسبب الإصابات.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.