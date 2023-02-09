الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم 888 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي في بورسعيد

تسليم الوحدات السكنية
تسليم الوحدات السكنية

تعلن محافظة بورسعيد عن استمرار تسليم وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء (مشروع ٩٠٠٠) إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، حيث بدأت أعمال تسليم المشروع فى الثامن من يناير الماضي، وتم الانتهاء من تسليم عدد ٣٧ عمارة لمستحقيها بإجمالي حوالى ٨٨٨ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح ٩٠ مترًا حتى اليوم.

الوحدات السكنية

وتؤكد محافظة بورسعيد أن مديرية الإسكان ببورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميًا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة (الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات).

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ويتم تسليم عمارات المشروع على مراحل بعدد ١٠ عمارات لكل مرحلة، وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقًا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان.

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وتوضح محافظة بورسعيد، أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمسحتقيها وتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

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اجتماعي ا اسكان اجتماعى آفة استمرار الإسكان الاجتماعى التسليم

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