الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: 90 ألف وفاة بكورونا خلال 28 يومًا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أفادت منظمة الصحة العالمية بحدوث 10.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحوالي 90 ألف حالة وفاة من 9 يناير إلى 5 فبراير، بانخفاض قدره 89 بالمئة و8 بالمئة على التوالي.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي حول آخر المستجدات الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، في بيان: اعتبارا من 5 فبراير الحالي، وصل العدد التراكمي المبلغ منذ بداية الجائحة إلى حوالي 754 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

وعلى المستوى الإقليمي، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها حديثا لمدة 28 يوما أو ظل مستقرا في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، وارتفع عدد الوفيات المبلغ عنها حديثا خلال 28 يوما في ثلاثة أقاليم، وهي: إقليم شرق المتوسط بنسبة 45 بالمئة، والمنطقة الإفريقية بنسبة 21 بالمئة، وإقليم الأميركتين بنسبة 14 بالمئة، في حين انخفضت الوفيات أو ظلت مستقرة في ثلاثة أقاليم، وهي إقليم جنوب شرق آسيا، والإقليم الأوروبي، وغرب المحيط الهادئ. 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وفاة المستوى الإقليمي منظمة الصحة

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