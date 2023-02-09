الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسي اليوم رسالة طمأنة للمواطنين

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مؤكدا أنه إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدوله المصرية وخطوة جديدة إضافية ضمن مشروعات مصر التنموية وفق رؤية مصر للجمهورية الجديدة 2030 مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الافتتاح كانت كاشفة وواضحة وصريحة حول كافة الصعوبات التي تواجهها الدولة في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع كما انها رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة لديها من الحلول ما يمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: «ما يميز الفترة الراهنة التي نعيشها، هو إيمان القيادة السياسية بقدرات المصريين، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الإنجازات، والسعي لمنافسة أكثر الدول تقدما في كل قطاع من القطاعات»، لافتا إلي أن مصر شهدت خلال سنوات حكم السيسي تنفيذ بنية تحتية ومشروعات عملاقة انعكست ايجابا علي الوطن وأحدثت تطور إيجابي اقتصاديا وسياسيا كما ساهمت في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وأشار فرحات إلى أن الدولة المصرية تقدر أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و دول العالم المتقدم تولى اهتماما بالقطاع الخاص نظرا لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع فرحات: «الرئيس السيسي قطع الطريق على المغرضين الذين يسعون الي احداث الوقيعة بين مصر واشقائها من خلال التأكيد على متانة وعمق العلاقات التي تجمعنا بأشقائنا العرب، وبالتحديد المملكة العربية السعودية الذي تربطهم بمصر علاقات تاريخية وتوافق وتقارب في معظم القضايا الإقليمية والدولية».

حزب المؤتمر لرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع سايلو فوودز مدينة السادات الدولة المصرية المملكة العربية السعودية القضايا الإقليمية والدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ضبط 2.4 طن مصنعات لحوم مجمدة فاسدة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر