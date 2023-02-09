غدًا.. «أسقفية الشباب» تحتفل بالدفعة الخامسة من كورس إعداد خدام الخريجيين

تنظم أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا موسى، أسقف الشباب والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، غدًا الجمعة، بتخريج الدفعة الخامسة من كورس إعداد خدام الخريجيين.

ياتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بقاعة الأنبا صموئيل بمقر أسقفية الخدمات بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

واختتمت مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب السبت الماضي، مؤتمر الفنون والإبداع الذي أقيم في ببيت مارمرقس بالعجمي، بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب وبمشاركة ٤٧ إيبارشية وقطاع رعوي.

وتضمن المؤتمر إلى جانب المحاضرات، 28 ورشة تدريبية في مجالات المسرح والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية والابتكارات الهندسية.

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة زهراء المعادي، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون أنطونيوس كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس أنطونيوس، والدياكون دوماديوس كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي باسم القس دوماديوس.

كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا دانيال، خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته، أمس الأول، في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

وعقد مجمع كهنة المنيا، اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة سارة للراهبات بالمنيا.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الافتقاد"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.