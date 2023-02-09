الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص ضُبِط بـ64 ألف قرص مخدر في مخزن بالقاهرة

حبس
حبس

أمر  قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بمنطقة الدرب الأحمر. 

 كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة. 

تمكنت  الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وعمليات ترويجها.

 كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

باتخاذ الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمولين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس الاقراص المخدرة الدرب الاحمر رجال المباحث

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