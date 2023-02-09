الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العبث فى السلاح ينهى حياة عامل بسوهاج

سلاح نارى
سلاح نارى

لقي عامل مصرعه بدائرة مركز شرطة المراغة جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر عقب قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته أثناء تواجده بالمنزل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالصدر دائرة مركز شرطة المراغة وتوفى أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى الجامعى، تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتبين أنه سلاح صناعة محلية وتم التحفظ عليه.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول   عامل محول من مستشفي المراغة المركزى إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا  بطلق ناري بالصدر ويقيم دائرة مركز المراغة وتوفى أثناء محاولة إنقاذه.

كشفت  التحريات  عن أنه أثناء تواجده بالمنزل وقيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته والده خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وبسؤال أهلية المتوفى أيدوا ما جاء بالتحريات ولم يتهموا أحدًا بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السلاح المستخدم وعثر على مقذوف فارغ بمكان الواقعة تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عامل محافظة سوهاج الجثه مستشفى سوهاج الجامعة النيابة العامة

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