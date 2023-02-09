الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

استخرجت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج بإشراف مدير الإدارة جثة عامل انهارت عليه الأتربة في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب المحافظة، وتم ضبط مالك المنزل والجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانهيار ناتج حفر داخل أحد المنازل بدائرة المركز على عامل، مما نتج عنه وفاته، تم إخطار قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، والتى انتقلت إلى مكان الانهيار، وتمكنت من استخراج الجثة.

كشفت  التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بإنهيار حفرة علي عامل ووفاته دائرة مركز المنشاة حيث تبين أنه أثناء قيام كل   سائق ويقيم بذات الناحية، وعبد الباقـي  عامل ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل الأول إنهارت حفرة علي الثاني مما نتج عنه وفاته.

قامت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية  بإستخراج جثة المذكور تم ضبط المتهم الأول وأدوات الحفر المستخدمة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتم التحفظ على المتهم الأول مالك المنزل وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتقلت للمعاينة بمكان الواقعة وبمواجهة مالك المنزل بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالمنزل، تم إخطار هيئة الأثار للمعاينة، وإعداد التقرير اللازم وتم تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الإنقاذ البرى الحماية المدنية عامل الحفر والتنقيب مركز شرطة المنشأة اللواء مدير أمن سوهاج

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