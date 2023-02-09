الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي يطالب فرنسا وألمانيا بطائرات حديثة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن فرنسا وألمانيا، لديهما الفرصة لتكونا "مغيري قواعد اللعبة"، في الحرب ضد روسيا، بعدم التردد في إرسال أسلحة ثقيلة بعيدة المدى، وطالب بالحصول على طائرات حديثة، حتى يُمكن إنهاء ما وصفه بـ"العدوان الروسي وإعادة أوروبا إلى سلام مُؤكد".


وأضاف الرئيس الأوكراني، في المؤتمر الصحفي، الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أن أوكرانيا تعرف كيف تكون قوية وشاكرة، مُضيفًا: "أعتقد أننا سنعزز اليوم وحدتنا في الدفاع والعقوبات والسياسة، هذا هو سبب وجودي هنا شكرًا على دعمكم، المجد لأوكرانيا".


ومن جانبه قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن أوكرانيا تقود الحرب ضد روسيا وتُدافع عن نفسها، مؤكدًا أن بلاده ستدعم أوكرانيا، كلما اقتضت الضرورة، مُؤكدًا أن روسيا لا يجب أن تفوز في الحرب.


وأضاف "شولتس" خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني والمستشار الألماني، أن هناك الكثير من الأوكرانيين لقوا حتفهم في الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن الملايين من الأشخاص الذين هربوا من مناطق الحرب؛ بحثًا عن الحماية في بولندا وألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.


وذكر "شولتس" أنه منذ الحرب على أوكرانيا، فإن أوروبا تقف جوارها مع عدد من الشركاء، وأن الجميع يقدم الدعم من الناحية المالية والبشرية والأسلحة، وتوفير دبابات قتالية؛ لمواجهة روسيا وسيتم الاستمرار على هذا المنوال في المستقبل.


واستضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الأوكراني، في باريس، مساء أمس الأربعاء، بحضور المستشار الألماني، أولاف شولتس؛ لتأكيد الدعم الثابت لأوكرانيا، وفق بيان أصدره قصر الإليزيه.

 

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وائل لطفي

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