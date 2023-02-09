الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها «حكايات العم قطامش».. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة عبر مراكزه الثقافية المتعددة، اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، التي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ويستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، بحي الخليفة، في الثامنة مساء، أمسية شعرية غنائية بعنوان "حكاية العم قطامش" مع الشاعر الساخر ياسر قطامش. ويشارك في الأمسية بالغناء الموسيقار على إسماعيل، والفنان محمد يوسف، وتديره الدكتورة نعمة عبدالجواد.

جدير بالذكر أن قطامش تخصص في كتابة نمط من الشعر الساخر أطلق عليه الشعر "الحلمنتيشي" وهو الشعر الذي يمزج بين العربية الفصحى وألفاظ العامية المصرية. كتب العديد من الكتب والدواوين الشعرية بالإضافة إلى الكثير من القصائد والكتابات الساخرة التي نشرت في عدد من الصحف المصرية والعربية، بلغت مؤلفات قطامش 35 كتابًا تتسم جمعيها بالمرح والفكاهة، منها "القلب في ورطة بين ليل وبطة"، "حكاوي الولد الغلباوي"، "عجائب الأشعار في الجد والهزار"، "كارت شحن عاطفي"، "يوميات موكوس بن ملحوس"، تم تكريمه من جامعة تبليسي الجورجية سنة 2007 عن كتاب "الهوامش لابن قطامش".

 

ــ صالون مقامات بيت الغناء العربي يحيى ذكرى كوكب الشرق

وبمناسبة ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، يستضيف بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك"- بشارع المعز، "صالون مقامات"، الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أشعار في حدائق الأوتار"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، حيث يحيى الصالون ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم".

يلقى الصالون الضوء على كبار الشعراء الذين شاركوا مسيرة أم كلثوم الغنائية، وعلى رأسهم الشاعر أحمد رامي، ويستضيف الشاعر الكبير الإذاعي السيد حسن، مدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام، ويتخلل اللقاء فاصل غنائي مع المطربة حنان الخولي وفرقتها الموسيقية.

 

ــ صفا هلالي في حفل غناء شعبي بمركز طلعت حرب الثقافي 

كما يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في السادسة مساء، حفل فلكلور شعبي للفنانة صفا هلالى وفرقتها الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل، مجموعة من أشهر الأغاني الشعبية المصرية، منها، المربعات على الربابة، أغاني الفلكلور الصعيدي، أغاني الكف الجعفري، أغاني من أفراح الصعيد والدلتا.

جدير بالذكر أن صفا هلالى مطربة صاعدة من جنوب مصر، شاركت مع عدد من الفرق التى تقدم التراث الشعبى والعروض المسرحية، وخاصة الفلكلور الصعيدى، تخرجت من كلية تربية قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت للدراسة بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وشكلت فرقتها الخاصة عام 2020، لتقدم الفلكلور الصعيدى، وكانت أولى حفلاتها أمام الجمهور عام 2021.

 

ــ "طفولة بالألوان" معرض للفن التشكيلي بقصر الأمير طاز

ويستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، معرض "طفولة بالألوان"، في السادسة مساء  وتستمر فعالياته حتى 18 فبراير الجاري.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية بالألوان الزيتية والأكريليك، التى تعبر عن الطفولة وبهجتها، لمجموعة من الفنانين المصريين، وهم: إسلام سيف النصر، آلاء سيد، آية الله على الغرباوي، إيمان عز، بدوي مبروك، ثريا صبيح، حنان رمضان، داليا خليفة، رانيا جاد، سارة حجازي، سمير عبدالغني، سوزي عرفة، عمر صديق الهواري، نوران منصور، هاله صلاح الحصري، هبه عكاشة، هبه فكري، هدى إبراهيم، ولاء فرج، وفاء النشاشيبي، يعد المعرض الفنانة الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.

 

ــ ليلة حكي مسرحي مع "بيت الحواديت"

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء، عرض حكي مسرحي جديد من "الحواديت"، وتتضمن الليلة تقديم بيت الحواديت مجموعة من الحكايات العامة والشخصية، أداء محمد عبدالفتاح حماد، مؤسس ومدير مشروع بيت الحواديت وفرقة حالة المسرحية.

جدير بالذكر أن بيت الحواديت هو مشروع فنى تفاعلى يقوم على تدريب مجموعات مختلفة على فن الحكى كوسيلة تعبير بسيطة وعميقة فى ذات الوقت، ويهتم بيت بالتدريب على الكتابة وعلى الآداء وتحويل الحياة والمواقف اليومية إلى منتج فنى أكثر جذبا يستطيع الأفراد والمجموعات من خلاله التعبير عما يشغلهم سواء كان إيجابى أو سلبى.

 

ــ عرض الفيلم الهندي "وزير" بسينما الهناجر

كما تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السادسة مساء، نادى السينما الهندية، وذلك بالتعاون مع مركز "مولانا آزاد" الثقافى، وسفارة الهند بالقاهرة، بعرض هذا الشهر لفيلم " وزير " .

الفيلم إنتاج عام 2016 من إخراج بيچوى نامبيار، إنتاج فيدو فينود تشوبرا، تأليف أبهيجات جوشي وتشوبرا، بطولة فرحان أختار، أميتاب باتشان وأديتي راو هيداري.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط فرقة مكافحة الإرهاب دانش علي، الذي يعيش مع زوجته روحانا وابنته الصغيرة نوري. في أحد الأيام، بينما كان دانش يقود سيارته مع زوجته وابنته، لاحظ الإرهابي فاروق رامز وقام بملاحقته، وقُتلت نوري أثناء تبادل لإطلاق النار، تسببت الحادثة في انهيار روحانا وبدأت تلقي باللوم على دانش، لتتصاعد الأحداث.

منها حكايات العم قطامش فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز ابداع بيت السحيمي مركز إبداع قصر الأمير طاز سينما الهناجر بأرض الأوبرا

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