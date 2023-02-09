الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: مؤسسة الكهرباء جاهزة لزيادة التغذية الكهربائية لـ4 ساعات يوميا

الكهرباء
الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية الكهربائية في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر بيانا يوم الجمعة المقبل تعلن فيه بأن التغذية ستصبح بحجم 500 ميجاوات اي ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يوميا.


جاء ذلك في تصريح له، عقب اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي للجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بمؤسسة كهرباء لبنان وممثلين عن قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية).


وأكد فياض أن مؤسسة كهرباء لبنان باتت قادرة على زيادة التغذية الكهربائية لأربع ساعات يوميا بسبب التزام الوزارات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع بالمؤازرة الأمنية التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلي خدمات التوزيع لنزع التعديات.


وأعلن الوزير فياض عن بدء تحصيل قيمة الفواتير على اساس التسعيرة الجديدة خلال الأيام العشرة المقبلة، متوقعا ان يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ.


وقال إن الاجتماع وافق أيضا على مطالبة مصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللازمة لإدخال بواخر الفيول "الف وباء"التي لم تدخل بعد والتي يترتب عليها غرامات، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض لخفض الغرامات، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أن يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، اضافة الى دفع المبالغ المستحقة بالنسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية.


وأضاف أنه طلب من مؤسسة كهرباء لبنان وضع جدول معلن بساعات التعذية المحددة لكل منطقة، مشيرا إلى أن المؤسسة كانت تصدر جدولا بتغذية المناطق، إلا أن تدمير "مركز المراقبة" فرض صعوبات حول هذا الأمر.

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