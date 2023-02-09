الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفتى السعودية: المملكة حريصة على سد حاجات المنكوبين فى أنحاء العالم

الشيح عبدالعزيز آل
الشيح عبدالعزيز آل الشيخ

أكد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيح عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة حريصة على سد حاجات المنكوبين في أنحاء العالم.


وقال مفتي السعودية، في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) السعودي، إن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية؛ لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هي من الأعمال العظيمة والخيرة التي تؤكد حرص القيادة على سد حاجات المنكوبين والمحتاجين.


وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات، داعيا المواطنين والمقيمين بالمشاركة بالحملة الشعبية التي دعت لها القيادة وفق القنوات الرسمية، محذرا من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف هذه الأموال في مصارفها.

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