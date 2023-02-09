الأهلى فى المونديال| كولر: الفريق لم يستغل الفرص بشكل جيد

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، ولكنه لم يستغل بعض الفرص التي لاحت له، وتحلى بالشجاعة بعد اهتزاز مرماه بالهدف الأول.

وأشار كولر إلى أن الفريق يتحسن بشكل كبير، وسيكون أفضل في المستقبل، وأنه يتولى المسئولية منذ عدة شهور، ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق.

وشدد كولر على أنه شاهد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، ويعلم أن الفريق البرازيلي يملك عناصر مميزة للغاية، وأن الفريق سوف يلعب بشكل جيد في مباراة تحديد المركز الثالث.