الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حماة الوطن بالغربية ينظم ندوة حول «دور الأحزاب فى الحياة السياسية»

حزب حماة الوطن بمحافظة
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية

نظمت أمانة  حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ندوة بعنوان "دور الأحزاب فى الحياة السياسية"، حيث تم خلالها استعراض تاريخ نشأة الأحزاب ودورها داخل المجتمع المصري، وفي تشكيل الحياة السياسية. 


وتحدث الدكتور إبراهيم شعبان، أمين الشئون القانونية بالمحافظة، عن مفهوم الأحزاب وأهمية دورها في الحياة السياسية وأنواع الأحزاب ونشأتها. 


كما تحدث المستشار صبري العناني، وكيل نقابة المحامين بشرق المحلة، عن تاريخ نشأة الأحزاب فى مصر والتعددية الحزبية فى تاريخ مصر حتى ثورة يناير. 


جاء ذلك بحضور المستشار طارق محمود، أمين التنظيم بالغربية، والمستشار عزيز الشهاوى، مساعد الأمين لقطاع زفتى والسنطة وعدد من أمناء المحافظة والمراكز.

 

في سياق آخر، قامت النائبة مرثا محروس، أمين أمانة المواطنة بالمركزية، بزيارة أمانة الحزب بأسيوط، حيث كان في استقبالها النائب مصطفى بدران أمين المحافظة، والأمينان المساعدان: أميرة زيدان، وأشرف وهمان، وأمين التنظيم عاطف عمران، ومستشار الحزب الدكتور عثمان عبدالقادر، وأمناء الأمانات النوعية بالحزب، وعدد من أمناء المراكز. 


وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من النائب مصطفى بدران بالنائبة مرثا محروس، حيث أكد على أهمية وجود أمانة المواطنة، وتأثيرها الفعال. 


وأعربت النائبة مرثا محروس عن سعادتها بزيارتها أمانة أسيوط وبنشاطها التفاعلي مع المركزية، وأكدت علي ضرورة اختيار كوادر حزبية قادرة على توصيل أهداف الحزب ومبادئه من خلال الاندماج والتواجد بين المواطنين.


جاء ذلك بتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالجمهورية.

 

على جانب آخر، واصل حزب حماة الوطن، بمحافظة الأقصر، بقيادة العمدة علاء إمام راجح، أمين المحافظة، فعاليات تدريب البرمجة بنجع خميس التابع لمحافظة الأقصر. 


يأتي ذلك برعاية السيدة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، ومؤسسة أطفال مصر، وشركة أبيكس لتعليم البرمجة، ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر.

حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية
محافظة الغربية الغربية الأحزاب الحياة السياسية نشأة الأحزاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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