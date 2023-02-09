بحضور نقيب المهن التمثيلية.. محافظ الدقهلية يفتتح الدورة الثانية لمهرجان المنصورة المسرحي

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كضيف شرف لمهرجان المنصورة المسرحي في دورته الثانية ، والكاتب والمؤلف مدحت العدل ، والمنتج السينمائي جمال العدل ، والفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان ، والكاتب وليد يوسف.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذى للمهرجان ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد قرقر ، والنائبة أية فتي ، والنائب مكرم رضوان ، والنائب رضا غازي ، والسادة أعضاء اللجنة العليا للمهرجان .

وافتتح محافظ الدقهلية ومرافقيه مهرجان المنصورة المسرحي في دورته الثانية دورة الفنان عبدالغفار عودة، من داخل المسرح الكبير بديوان عام المحافظة ، وتفقدوا متحف أعلام الدقهلية، وقال باسم شعب الدقهلية أرسل رسالة شكر وتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفيره المناخ الملائم لإعادة الفن الراقي إلى المسرح ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر.

- الدقهلية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتى المجالات

وأشار " مختار " إلى أن الدقهلية هي محافظة الإبداع على مستوى الجمهورية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتى المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب ، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار ، والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية .

وأكد المحافظ أن الوجه الحقيقي لعروس النيل مدينة المنصورة هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية التي يتباهى بها الجميع، ويأتي إليها وفود من كل فج عميق لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة.

- إنشاء مسرح بالديوان العام ليكون هو النواة الأولى لعودة المسرح

كما أكد " مختار " على أن الجميع داخل محافظة الدقهلية تنفيذيين وشعبيين يسعون لأن تعود مدينة المنصورة إلى سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب الشابة في كافة علوم المسرح، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مسرح بالديوان العام ليكون هو النواة الأولى لعودة المسرح واكتشاف المواهب الفنية لدى الشباب وهذا المسرح مفتوح للجميع لعرض مواهبهم واكتشافها.

وثمن مختار دور اللجنة العليا لمهرجان المنصورة المسرحي في دورته الثانية و كل القائمين على هذا المهرجان والداعمين والراعين له، لإعادة إحياء الفن المسرحي إلى مدينة المنصورة والعمل على نجاح هذا المهرجان ليكون وجها مشرفا للدقهلية، موجها الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دعمهم الكامل لهذا المهرجان من أجل إنجاحه وعودة الفن إلى قلعة الفن.

ومن جانبه قال الفنان أشرف زكي، إن المنصورة هي بلد الفن والإبداع والرقي وقلعة التمثيل وسعادتي بالغة لوجدي على أرض هذه المحافظة العريقة التي أنجبت العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم وأصبحوا إعلام في سماء مصر وسيظل التاريخ يذكرهم .

و قال الكاتب والمؤلف مدحت العدل، افتخر بأنني ابن من ابناء مدينة المنصورة والتي تعلمنا فيها الإبداع والفن وأنجبت لمصر عمالقة الفن والأدب والدين والسياسية .

وفي نهاية الافتتاح كرم محافظ الدقهلية الكاتب وليد يوسف نيابة عن أسرة الفنان الراحل عبدالغفار عوده ، كما كرم أسرة الفنان الراحل سامي العدل كلا من الكاتب والمؤلف مدحت العدل والمنتج السينمائي جمال العدل .

وتضمن حفل الافتتاح عرض فقرة فنية ، وعرض فيديو تسجيلي عن تاريخ المنصوره وكيف انتصر شعبها على الحملة الفرنسية، وعن أكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث .

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