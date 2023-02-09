الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرق ورابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى لشهر فبراير 2023

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

من اليوم الأول لشهر فبراير 2023 ويتسأل آلاف الأسر في مختلف المحافظات من المستفيدين من خدمة الغاز المنزلي عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 للمواطنين، بعد أن  أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، وأتاحت الشركة رابط الاستعلام  والسداد عن فاتورة الغاز شهر فبراير 2023، الأحد الماضي وتستمر حتى 20 من شهر فبراير الجاري، من خلال عدة طرق لشركة «بتروتريد»، ليتم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، فيما يتم الدفع عبر الوسائل المعتمدة خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

 

 الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فبراير 2023

 وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها الدستور للقراء، يستعرض في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023 ورابط الاستعلام وكذلك طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي 

 

طرق ورابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 “بتروتريد”

1 - الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الضغط هنــا.

2 - اختيار المنطقة السكنية.

3 - إدخال رقم البلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر فبراير 2023 وطرق الاستعلام

آخرها يوم 20.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد 2023

4 - الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة.

5 - أو الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار كافة الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز "بتروتريد"

وهناك طريقة أخرى يمكن  الاستعلام عن فاتورة الغاز لعملاء بتروتريد من خلال إدخال الاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا عبر تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

 

أو الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من خلال الرابط التالي

 

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2023

اضغط على خانة فاتورة الغاز.

قم بالضغط على خانة إدخال قراءة الغاز

قم باختيار رقم المشترك فرعي وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة.

قم بالضغط على (اعرض).

سوف تظهر بيانات المستخدم كاملة.

قم بإدخال القراءة الحالية.

طرق تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر فبراير 2023 بتروتيد

وبعد تسجيل قراءة عداد الغاز يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 وحتى يوم 20 من خلال الوسائل التالية:

 

أماكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من خلال

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة BM من بنك مصر

موقع ماي فوري

موقع جوميا

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

منافذ أمان

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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