الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر فبراير 2023 وطرق الاستعلام

الغاز
الغاز

تصدر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر فبراير 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع بداية الشهر الجديد، ومطالبة شركة بتروتريد للغاز المنزلي، المستخدمين بضرورة تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد؛ حتى لا يتعرضون للغرامة التأخير.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

وتستعرض "الدستور" رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر فبراير، بعد تفعيله من قبل إدارة الشركة لتسجيل قراءة العداد المنزلي وتحديد قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال تسجيل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • ثم اختر تسجيل قراءة العداد
  • وكتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل
  • وتحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي
  • وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها
  • ثم الضغط على زر الاستعلام
  • ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

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طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

وبمكن معرفة فاتورة الغاز في شركة بتروتريد في شهر فبراير 2023، عبر موقع الشركة أو من خلال إحدى الطرق:-

  • تحميل  تطبيق «بتروميتر» في الهواتف المحمولة.
  • الاستعلام عبر الرد الصوتي على رقم 09000727 في الهاتف الأرضي
  • الاستعلام عن فاتورة الغاز  رقم المحمول على رقم 5727.
  • ويمكن الاستعلام عن خلال مكاتب البريد.
  • كما يمكم الاستعلام عبر الاتصال برقم 1122.

طرق دفع  فاتورة الغاز شركة بتروتريد 

وفعلت الشركة عدة طرق لدفع فاتورة الغاز شركة بتروتريد  من خلال عدة جهات وشركات وهي:

  • السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر» التابع لشركة بتروتريد.
  • السداد عبر محصل الشركة.
  • السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص في الشركة من هنا.
  • السداد عبر محفظة فودافون كاش.
  • عبر خدمات مصاري، وفوري وغيرها.
  • السداد عبر محفظة BM WALLET.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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