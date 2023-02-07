تسجيل قراءة الغاز لشركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول

تشهد الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة على رابط تسجيل قراءة الغاز لشركة تاون جاس، لعدم تعرضهم لغرامات نتيجة التأخر في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023.

وفي هذا التقرير تستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة الغاز تاون جاس، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها الشركة وكيفية السداد.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز تاون جاس

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي وادخل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال هذا الرابط (من هنا).

فيما تستهدف الخطط الحالية والمستقبلية لشركة تاون جاس التوسع في نشاط توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وبما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان، مما يسهم في خفض الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز وتوجيهه لصالح المواطن المصري .

وتحرص تاون جاس دائما على تنفيذ مهمتنا كأول وأكبر شركة غاز طبيعى فى مصر والشرق الأوسط وهى تلبية متطلبات عملائنا بأقصى سرعة وباستخدام أحدث الطرق التكنولوجية وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة والأكثر فقرًا، مما يسهم في إحداث التنمية الاجتماعية.

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابعين لشركات الغاز الدخول على الرابط، ثم اتباع الخطوات الآتية: اختار تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.