الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخرها يوم 20.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد 2023

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

شهر فبراير من الأشهر القصيرة لذا يحرص آلاف المواطنين المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم منذ بداية فبراير 2023 على معرفة فاتورة الغاز شركة بتروتريد، حتى يتمكنوا من دفعها في الوقت المناسب، منعًا لتراكم الفاتورة، أو تطبيق غرامة تأخير عليهم، حيث يبدأون إدخال قراءة عداد الغاز المنزلي من 1 فبراير الجاري، حتى 20 فبراير الجاري، كما يمكنهم دفع الفواتير بعدة طرق.

سداد فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد 

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع «الدستور» نقدم في التقرير التالي كل ما يريد المستفيد من الغاز المنزلي معرفته عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد، وكيفية الاستعلام عنها، وطرق السداد، فضلًا عن طرق إدخال قراءة العداد المنزلي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

 

فترة سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد

وأتاحت الشركة، للمواطنين معرفة فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال العديد من الطرق، خلال الفترة من 1 حتى 20 فبراير الجاري، من خلال تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، والاستعلام عن الفاتورة، ثم دفعها بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة، منعًا لتراكم الفواتير وتراكم الغرامات.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشركة بتروتريد 2023

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر فبراير 2023، سواء الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، بسهولة ويسر، من خلال 10 طرق كالتالي:

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هنــا.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد من خلال تطبيق «بتروميتر» على الهواتف المحمولة.

الاستعلام من خلال التليفون الأرضي الخاص بمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة.

الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727.

الاستعلام من خلال فوري ومصاري وبي وممكن وأمان وضامن وخدماتي.

الاستعلام من خلال انتظار محصل الشركة.

الاستعلام من خلال ماكينات ATM لبنك مصر، أو الأهلي المتحد، أو بلوم.

الاستعلام من خلال مكاتب البريد.

الاستعلام من خلال الإتصال برقم 1122.

الاستعلام من خلال محفظة بنك مصر، أو بنك الإسكندرية، أو QNB.

طرق سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد

ويمكن للمواطنين المستفيدين من توصيل الغاز المنزلي سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال العديد من الطرق والمتمثلة في الآتي:

  • السداد عبر تطبيق «بيتروميتر».
  • السداد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
  • السداد من خلال محفظة فودافون كاش.
  • السداد من خلال خدمات مصاري، وفوري وغيرها.
  • السداد من خلال محصل الشركة.
  • السداد من خلال محفظة BM WALLET.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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