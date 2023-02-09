سعر الريال السعودى والعملات العربية اليوم الخميس 9-2-2023 فى مصر

ارتفاع طفيف سجله سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل الريال السعودي حسب شاشات البنك المركزي المصري 8.10 جنيه للبيع مرتفعًا 5 قروش عن أمس .

وكان الريال السعودي قد سجل هذا المستوى السعري لأول مرة في تاريخه مقابل الجنيه بداية العام الجاري مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات عدة مرات آخرها يناير الماضي ، مما دفع هذه العملات إلى تسجيل ارتفاع قياسي مقابل الجنيه .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي وباقي العملات الخليجية مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-2-2023.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.0770 جنيه للشراء ، و 8.10 جنيه للبيع .

الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.04 جنيه للشراء مقابل 8.08 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر 8.04 جنيه للشراء مقابل 8.08 للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.04 جنيه للشراء مقابل 8.10 للبيع.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.04 جنيه للشراء مقابل 8.10 للبيع.

الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.03 جنيه للشراء مقابل 8.09 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك البركة 7.89 جنيه للشراء مقابل 8.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.09 جنيه للشراء مقابل 8.10 للبيع.

الريال السعودي اليوم في بنك المصري الخليجي 8.01 جنيه للشراء مقابل 8.09 للبيع.

الريال السعودي في بنك المشرق 8.00 جنيه للشراء مقابل 8.11 للبيع.

اريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 8.06 جنيه للشراء مقابل 8.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي في ميد بنك 7.83 جنيه للشراء مقابل 8.11 للبيع.

الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 7.88 جنيه للشراء مقابل 8.11 للبيع.

العملات العربية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 95.63 جنيه للشراء، 99.25 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 95.59 جنيه للشراء، 99.58 جنيه للبيع، بنك الكويت الوطني : 93.52 جنيه للشراء، 99.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفي بنك مصر: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل 8.18 جنيه للشراء، 8.26 للبيع، وبلغ الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان: 8.23 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.