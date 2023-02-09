سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الخميس 9-2-2023
سجل سعر الدولار ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس لم يتعد عدة قروش مقارنة بسعره أمس الأربعاء، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري دولار أمريكى30.3074 جنيه للشراء، و30.4029 جنيه للبيع.
ورغم استقرار سعر الدولار في مستوى ال30 جنيها؛ إلا أنه تراجع عن مستوى 32 جنيها الذي سجله في يناير الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات، ومع اتجاهها الأسبوع الماضي لتثبيت سعر الفائدة في البنوك استقر سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي تراجعت إليه منذ منتصف يناير الماضي.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 9-2-2023.
سعر الدولار اليوم
- سجل الدولار في البنك المركزي المصري : 30.3074 جنيه للشراء، و30.4029 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.22 جنيه للشراء، 30.32 للبيع
- الدولار في بنك مصر: 30.22 جنيه للشراء، 30.32 للبيع.
- الدولار في بنك المشرق : 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.
- الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.25 جنيه للشراء، 30.35 للبيع.
سعر اليورو اليوم
بلغ سعر اليورو في البنك المركزي اليوم 32.5623 جنيه للشراء ، و 32.6770 جنيه للبيع ، و سجل في البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.62 للبيع، وفي بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.62 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 32.51 جنيه للشراء، 32.73 للبيع، وفي بنك قناة السويس: 32.44 جنيه للشراء، 32.57 للبيع.
أسعار العملات الاجنبية
- جنيه إسترلينى : 36.6720 جنيه للشراء، و36.8087 جنيه للبيع .
- فرنك سويسرى 32.9751 جنيه للشراء، و33.0933 جنيه للبيع.
- 100 ين يابانى 23.1690 جنيه للشراء، و23.2438 جنيه للبيع.
- ريال سعودى 8.0770 جنيه للشراء، و8.1033 جنيه للبيع.
- دينار كويتى 99.1703 جنيه للشراء، و99.5151 جنيه للبيع.
- درهم إماراتي 8.2501 جنيه للشراء، و8.2783 جنيه للبيع.
- اليوان الصينى 4.4662 جنيه للشراء، و4.4812 جنيه للبيع.