مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلوات الخمس المفروض عليهم، والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 9-2-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 05:13 ص

الشروق 06:41 ص

صلاة الظهر 12:09 م

صلاة العصر 03:15 م

صلاة المغرب 05:38 م

صلاة العشاء 06:57 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 05:19 ص

صلاة الشروق 06:48 ص

صلاة الظهر 12:15 م

صلاة العصر 03:19 م

صلاة المغرب 05:42 م

صلاة العشاء 07:01 م

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجر 05:05 ص

الشروق 06:34 ص

صلاة الظهر 12:01 م

صلاة العصر 03:05 م

صلاة المغرب 05:28 م

صلاة العشاء 06:48 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر: ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:١١ م

صلاة العَصر: ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب: ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء: ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 05:03 ص

صلاة الشروق 06:26 ص

صلاة الظهر 12:03 م

صلاة العصر 03:15 م

صلاة المغرب 05:39 م

صلاة العشاء 06:54 م