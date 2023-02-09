مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلوات الخمس المفروض عليهم، والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 9-2-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 05:13 ص
الشروق 06:41 ص
صلاة الظهر 12:09 م
صلاة العصر 03:15 م
صلاة المغرب 05:38 م
صلاة العشاء 06:57 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 05:19 ص
صلاة الشروق 06:48 ص
صلاة الظهر 12:15 م
صلاة العصر 03:19 م
صلاة المغرب 05:42 م
صلاة العشاء 07:01 م
مواقيت الصلاة في العريش
صلاة الفجر 05:05 ص
الشروق 06:34 ص
صلاة الظهر 12:01 م
صلاة العصر 03:05 م
صلاة المغرب 05:28 م
صلاة العشاء 06:48 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر: ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٣٩ ص
صلاة الظُّهْر: ١٢:١١ م
صلاة العَصر: ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب: ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء: ٧:٠٠ م
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 05:03 ص
صلاة الشروق 06:26 ص
صلاة الظهر 12:03 م
صلاة العصر 03:15 م
صلاة المغرب 05:39 م
صلاة العشاء 06:54 م