الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 9-2-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلوات الخمس المفروض عليهم، والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 9-2-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 05:13 ص

الشروق 06:41 ص

صلاة الظهر 12:09 م

صلاة العصر 03:15 م

صلاة المغرب 05:38 م

صلاة العشاء 06:57 م

«الافتاء»: نصدر كتاب دليل الأسرة لمواجهة ظاهرة العنف الاسري

«الإفتاء»: إعادة صلاة الجمعة ظهرا بعدها محل خلاف بين الفقهاء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 05:19 ص

صلاة الشروق 06:48 ص

صلاة الظهر 12:15 م

صلاة العصر 03:19 م

صلاة المغرب 05:42 م

صلاة العشاء 07:01 م

مواقيت الصلاة في العريش

صلاة الفجر 05:05 ص

الشروق 06:34 ص

صلاة الظهر 12:01 م

صلاة العصر 03:05 م

صلاة المغرب 05:28 م

صلاة العشاء 06:48 م

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ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتها؟.. الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر: ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر: ١٢:١١ م

صلاة العَصر: ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب: ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء: ٧:٠٠ م

مواقيت الصلاة في  أسوان

صلاة الفجر 05:03 ص

صلاة الشروق 06:26 ص

صلاة الظهر 12:03 م

صلاة العصر 03:15 م

صلاة المغرب 05:39 م

صلاة العشاء 06:54 م

الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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