الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يستضيف ندوة حول تأطير الوعى بين النشء والشباب

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تُنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة "النشء والشباب ومخاطر تأطير الوعي"؛ في تمام السادسة مساء الخميس الموافق ٢٣ فبراير بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، د.هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتنظم الندوة بالتنسيق مع لجنة الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة د.منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان مقررة لجنة الشباب.

يدير الندوة الدكتور عبدالوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ويشارك بها الدكتور حسين حسني، عضو لجنة الشباب أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والفنون، الإعلامي بقناة الغد، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور ماجد عياد، عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، أستاذ الذكاء الاصطناعي، مدير مركز أنتاس لأعمال الكمبيوتر، النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة منى الحديدي، مقرر لجنة الشباب، أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة حلوان، مؤمن ممدوح، عضو لجنة الشباب، أمين شباب الجمهورية حزب المحافظين. 

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الشباب النشء و الشباب ومخاطر تأطير الوعي

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