الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأفلام الفائزة بجوائز فاكتورى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أقيم حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتورى" لدعم الأفلام القصيرة، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسينى عن أسماء الفائزين خلال الحفل، بحضور أصحاب المشاريع الـ10 المتنافسة.

لجنة تحكيم المشروعات تكونت  من المخرج أمير رمسيس وندى دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد أحمد شوقي. وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 70 ألف جنيه فيلم "فرار" لأحمد الشمندي، فيما فاز بجائزة قيمتها 55 ألف جنيه فيلم "تريسيكل" للمخرج محمد عبدالعزيز، وفاز بجائزة 50 ألف جنيه فيلم "علي يقابل الأشباح".

وأيضًا فاز بجائزة 35 ساعة مونتاج فيلم "فرار" للمخرج أحمد الشمندي، وجائزة نقدية 45 ألف جنيه لفيلم "ممنوع الوقوع أو الانتظار" للمخرج عمرو جودة، وجائزة صناعة دي سي بي لفيلم "تريسيكل" للمخرج محمد عبدالعزيز، َوجائزة ورشة عمل لتطوير الفيلم لـ "جذور بنية" إخراج أحمد الشبيني، وجائزة أسبوعين من الإديتينج لفيلم "علي يقابل الأشباح" للمخرجة ضحى حمدي. 

وقبل توزيع الجوائز تم تسليم شهادات لجميع المخرجين الشباب المشاركين وهم محمد عبدالعزيز، عبدالرحمن سمير، أحمد شمندي، أحمد الشبيني، فاطيما الريس، ضحى حمدي، بسنت غنيم، سيف هاني، نورهان عبدالسلام، عمرو جودة.


يشار إلى أن  المشروعات التي تقدمت للحصول على الدعم هي: "على يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، "ألو" إخراج فاطيما الريس، "جذور بنية " إخراج أحمد الشبيني، عند الكشك إخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبدالسلام، " تريسيكل" إخراج محمد عبدالعزيز، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" إخراج سيف الله هاني، "ممنوع الوقوع  أو الانتظار" إخراج عمرو جودة ، "فرار" إخراج أحمد الشمندي.

اسماء الفائزي أشباح اصح 50 ألف جنيه المخرج أمير رمسيس المخرجين الناقد أحمد شوقي الوقو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

بفعل فاعل.. أول تعليق من محافظة الإسماعيلية على إخلاء مستشفى «30 يونيو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر