الأفلام الفائزة بجوائز فاكتورى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أقيم حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتورى" لدعم الأفلام القصيرة، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسينى عن أسماء الفائزين خلال الحفل، بحضور أصحاب المشاريع الـ10 المتنافسة.

لجنة تحكيم المشروعات تكونت من المخرج أمير رمسيس وندى دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد أحمد شوقي. وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 70 ألف جنيه فيلم "فرار" لأحمد الشمندي، فيما فاز بجائزة قيمتها 55 ألف جنيه فيلم "تريسيكل" للمخرج محمد عبدالعزيز، وفاز بجائزة 50 ألف جنيه فيلم "علي يقابل الأشباح".



وأيضًا فاز بجائزة 35 ساعة مونتاج فيلم "فرار" للمخرج أحمد الشمندي، وجائزة نقدية 45 ألف جنيه لفيلم "ممنوع الوقوع أو الانتظار" للمخرج عمرو جودة، وجائزة صناعة دي سي بي لفيلم "تريسيكل" للمخرج محمد عبدالعزيز، َوجائزة ورشة عمل لتطوير الفيلم لـ "جذور بنية" إخراج أحمد الشبيني، وجائزة أسبوعين من الإديتينج لفيلم "علي يقابل الأشباح" للمخرجة ضحى حمدي.



وقبل توزيع الجوائز تم تسليم شهادات لجميع المخرجين الشباب المشاركين وهم محمد عبدالعزيز، عبدالرحمن سمير، أحمد شمندي، أحمد الشبيني، فاطيما الريس، ضحى حمدي، بسنت غنيم، سيف هاني، نورهان عبدالسلام، عمرو جودة.



يشار إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على الدعم هي: "على يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، "ألو" إخراج فاطيما الريس، "جذور بنية " إخراج أحمد الشبيني، عند الكشك إخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبدالسلام، " تريسيكل" إخراج محمد عبدالعزيز، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" إخراج سيف الله هاني، "ممنوع الوقوع أو الانتظار" إخراج عمرو جودة ، "فرار" إخراج أحمد الشمندي.