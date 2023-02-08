الأربعاء 08 فبراير 2023
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محافظات

بفعل فاعل.. أول تعليق من محافظة الإسماعيلية على إخلاء مستشفى «30 يونيو»

جريدة الدستور

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانًا رسميًا لطمأنة المواطنين بشأن ما أشيع بشأن مستشفى ٣٠ يونيو للمسالك البولية، وأن ما حدث نتيجة إطلاق بودرة إطفاء الحريق داخل المستشفى، بفعل فاعل بدون وجود حريق، وتم إخلاء المستشفى من المرضى لحين فحص النظام وإعادة تشغيله.

حيث تم إخلاء المستشفى بالكامل من المرضى، ونقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي، لحين عودة المستشفى للعمل مرة أخرى خلال ساعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من جانب الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن ما تردد عن حدوث انفجار، أو إصابات في المستشفى عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما حدث مجرد إطلاق بودرة الحريق، وأن جميع المرضى بخير ونُقلوا بأمان لتلقي علاجهم في مجمع الإسماعيلية الطبي الذي يبعد أمتارًا قليلة من مستشفى ٣٠ يونيو.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم إخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى لمجمع الاسماعيلية الطبي طبقًا لخطة الإخلاء الموضوعة بطريقة احترافية للتعامل مع الحالات الطارئة تؤكد على استعدادات الفرق.

وأضاف أن ما تردد عن حدوث انفجار، أو إصابات في المستشفى عاري تماماً من الصحة، وأن ما حدث مجرد إطلاق بودرة الحريق وأن جميع المرضي بخير ونقلوا بأمان لتلقى علاجهم في مجمع الإسماعيلية الطبي الذي يبعد أمتارًا قليلة من مستشفى 30 يونيو.

وأشاد البرعي بالفرق الطبية والأمن في التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة، مما يؤكد حرفية التعامل مع الحالات الطارئة مما يؤكد على استعدادات الفرق للتعامل في حالات الأزمات والطوارئ.

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