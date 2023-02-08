الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل مريض نفسى وإلقاء جثته فى ترعة بالساحل

حبس
حبس

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس عاطل لاتهامه بقتل مريض نفسي وإلقاء جثته في ترعة بمنطقة الساحل ٤ أيام ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، عن تفاصيل اختفاء وقتل مريض نفسي في منطقة الساحل. 

تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص بغياب شقيقه يعانى من مرض نفسى عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما. 

وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل قتل مريض نفسي ترعة منطقة الساحل

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