الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 عبر «الدستور»

الإعدادي
الإعدادي

يتساءل آلاف الطلاب من الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة الدقهلية عن النتيجة الخاصة بهم خاصة بعد ظهورها في العديد من المحافظات وينتظر باقي الطلاب في المحافظات الأخرى وظهر أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023 اعتمد محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 بنسبة نجاح 87%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب في مختلف المحافظات فقد أتاحت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بالاسم فقط ويمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية الترم الأول

أوضح محافظ الدقهلية، أن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية في الدقهلية الترم الأول، للعام الدراسي 2022/2023 م، بنسبة نجاح فى الشهادة الإعدادية العالمة بلغت 87 %، والشهادة الإعدادية المهنية 87.8 %، و100 % لطلاب الشهادة الإعدادية من من ذوي القدرات الخاصة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2023

وحضر توقيع النتيجة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن عددا من تقدموا للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة نجح منهم 107 آلاف و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%، وعدد طلاب الإعدادية المهنية 1546 طالبا وطالبة نجح منهم 1522 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.8 %، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الدستور برقم الجلوس

وقدم محافظ الدقهلية التهاني القلبية لطلاب الشهادة الإعدادية ولأسرهم، متمنياً لهم النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وفي حياتهم المستقبلية، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية علي التنظيم الجيد للامتحانات حتي يؤدي الطلاب الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام : اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

الإعدادية الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول محافظة الدقهلية الدقهلية الترم الاول

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