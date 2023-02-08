الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب كمية من النقد المصرى عبر مطار شرم الشيخ

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى من إحباط محاولة لتهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان على رحلة طائرة “فلاى إيجبت” رقم “ft402” القادمة من “طشقند”، حيث اشتبه مأمور الجمرك عبداللطيف الحسيني، فى راكب أوزبكستاني يجر بيده حقيبة جرار ويحمل على كتفه حقيبة “هاند باج” محاولا المرور من خلال صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يرغب فى الإفصاح عن بضائع أو أشياء للجمارك أجاب بالنفي، ونظرا لارتباكه طلب منه وضع الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق وحمد الحميلي، مدير إدارة الفحص، فتلاحظ وجود كثافات معتمة منتظمة تشبه أوراق النقد.

وكلف أحمد سليم، مدير جمرك مطار شرم الشيخ الدولي، بتشكيل فريق من يوسف محمود وعبداللطيف الحسيني ومحمد رمضان بحضور محمد موسى مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد فاروق فتبين وجود 203 آلاف جنيه مصري داخل حقيبة الكتف.

وقام بالعد والتحريز عبداللطيف الحسيني ويوسف محمود وهاني نادى ومحمد عاصم .

وقرر الدكتور أحمد حسين، مدير عام جمارك شرم الشيخ، والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2023 بعد العرض على الأستاذ سامي سالم سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

X-RAY ب إجراءات تفتيش الركاب الاستيراد والتصدير البنك المركزي التحر الجهاز المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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