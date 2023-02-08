ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن صيدلية بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط قرابة 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية غير مرخص بشقة سكنية تابعة لصيدلية فى القاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن أدوية غير مرخص بشقة سكنية "تابع لصيدلية كائنة بمحافظة القاهرة")، وبحوزته (80000 قرص أدوية "منشطات – عقاقير طبية" و2 مليون قرص أدوية مختلفة الأنواع ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" محفوظة بأماكن غير صالحة لتخزين الأدوية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.